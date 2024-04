La Soluzione ♚ Le sei del pomeriggio La definizione e la soluzione di 8 lettere: Le sei del pomeriggio. DICIOTTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le sei del pomeriggio: Diciotto (cf. lingua latina duodeviginti, greco tadea) è il numero naturale dopo il 17 e prima del 19. Italiano Aggettivo numerale Significato e Curiosità su: Diciotto (cf. lingua latina duodeviginti, greco tadea) è il numero naturale dopo il 17 e prima del 19.

diciotto ( approfondimento) 18 inv (matematica) (aritmetica) numero naturale che segue il diciassette e precede il diciannove; è due volte il quadrato di tre a diciotto anni potrai fare quello che vuoi Sostantivo (scuola) nelle università italiane è il voto minimo, espresso in trentesimi, ottenibile in un esame, corrispondente alla sufficienza aspirava ad un trenta ma si dovette accontentare di un misero diciotto Sillabazione di | ciòt | to Pronuncia IPA: /di'ttto/ Etimologia / Derivazione dal latino decem octo Parole derivate diciottesimo, diciottenne, disdotona Termini correlati diciassette, diciannove Iperonimi numero Altre Definizioni con diciotto; pomeriggio; Gli anni di quando vinse il primo GP; Gli anni dei più giovani neopatentati italiani; Il pomeriggio a Parigi; Cominciano tutte nel tardo pomeriggio;

La risposta a Le sei del pomeriggio

DICIOTTO

