Sdrucite molto usate

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sdrucite molto usate' è 'Lise'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LISE

Perché la soluzione è Lise? La voce LISE si riferisce a un termine molto usato per indicare una tipologia di cuciture o tessuti che presentano sdruciture frequenti e evidenti. Questa espressione viene spesso impiegata nel settore tessile per descrivere materiali o capi di abbigliamento caratterizzati da sdruciture multiple, che ne modificano l’aspetto originale e ne conferiscono un aspetto più vissuto o rovinato. La presenza di queste sdruciture rende la voce LISE un elemento riconoscibile e distintivo in molte collezioni di moda vintage e non, evidenziando un particolare stile di usura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sdrucite molto usate". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Sdrucite molto usate nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lise

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sdrucite molto usate" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sdrucite molto usate" conferma che la soluzione 'Lise' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lise

L Livorno I Imola S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sdrucite molto usate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lise' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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