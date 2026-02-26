Logore fruste

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Logore fruste' è 'Lise'.

SOLUZIONE: LISE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Logore fruste" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Logore fruste". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Lise? Le fruste logore sono strumenti usati per impartire colpi precisi, spesso associati a pratiche di addestramento o punizioni. La loro condizione consente di percepire un certo affaticamento, rendendo evidente il loro utilizzo prolungato o intensivo. La loro funzione è quella di trasmettere un segnale forte e chiaro, mantenendo un ruolo fondamentale in contesti di disciplina. La loro presenza testimonia un lavoro di controllo e rigorosità che richiede attenzione e precisione.

Logore fruste nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lise

Quando la definizione "Logore fruste" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Logore fruste" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lise:

L Livorno I Imola S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Logore fruste" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

