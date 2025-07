Logore per l uso nei cruciverba: la soluzione è Lise

LISE

Curiosità e Significato di Lise

Vuoi sapere di più su Lise? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Lise.

Perché la soluzione è Lise? Logore per l'uso indica un segno di usura o deterioramento causato dall'impiego quotidiano di un oggetto o di un prodotto. In pratica, è ciò che si evidenzia quando qualcosa comincia a mostrare i segni del tempo e dell'uso ripetuto. Conoscere questo termine aiuta a capire quando è il momento di sostituire o riparare un bene, prolungandone così la vita utile.

Come si scrive la soluzione Lise

La definizione "Logore per l uso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

I Imola

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C L E A H I I N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCHIENALI" SCHIENALI

