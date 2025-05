Il piano a cui si accede senza scale nei cruciverba: la soluzione è Terreno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il piano a cui si accede senza scale' è 'Terreno'.

TERRENO

Curiosità e Significato di "Terreno"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Terreno più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Terreno.

Il termine terreno si riferisce a una superficie di terra piana o pianeggiante, che non richiede scale per essere accessibile. Può includere giardini, campi o aree urbane. Spesso contrapposto a edifici o strutture elevate, il terreno è fondamentale per l'agricoltura, costruzioni e attività ricreative, rappresentando un elemento base della vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione: Terreno

Hai davanti la definizione "Il piano a cui si accede senza scale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

E Empoli

N Napoli

O Otranto

