Lo perde chi arretra

Aggettivo

Curiosità su: Per suolo si hanno due diverse accezioni. Geograficamente (anche terreno o anche pedosfera - dal greco pd, pedon, suolo, terra e sfera quando considerato parte della geosfera), è lo strato superficiale che ricopre la crosta terrestre, derivante dall'alterazione di un substrato roccioso, chiamato roccia madre, per azione chimica, fisica e biologica esercitata da tutti gli agenti superficiali e dagli organismi presenti su di esso, può comprendere sia sedimenti sia regolite. La seconda accezione considera il suolo dal punto di vista pedologico-ecologico ovvero non solo come una superficie ma come il composto di quella miscela estremamente variabile di sostanza organica (viva o trasformata) e sostanza minerale che permette la vita di piante ed animali, in mancanza di questi due componenti non si parla quindi di suolo. Sotto questo aspetto il suolo si trova esclusivamente sul pianeta Terra . La pedologia è la scienza che studia la composizione, la genesi e le modificazioni del suolo dovute sia ai fattori biotici che abiotici; la chimica del suolo è invece la disciplina che si occupa dello studio e caratterizzazione chimica e chimico-fisica del suolo.

terreno m sing

che è di questa vita collocato a livello della strada

Sostantivo

terreno m sing (pl.: terreni)

(geologia) falda esterna della crosta terrestre il fulmine libera scariche negative, il terreno positive (araldica) terrazzo (biologia) miscela di sostanze nutritizie dove si coltivano microrganismi o cellule animali e vegetali a fine di ricerca scientifica

Sillabazione

ter | rè | no

Pronuncia

IPA: /ter'reno/

Etimologia / Derivazione

dal latino terrenus, derivazione di terra ossia "terra"

Sinonimi

(aggettivo) caduco, effimero, materiale, mondano, profano, umano, mortale, secolare, passeggero,

caduco, effimero, materiale, mondano, profano, umano, mortale, secolare, passeggero, (di appartamento, locale) terraneo

terraneo (sostantivo) appezzamento, area, campo, fondo, luogo, posto suolo, superficie, spazio, terra tenuta, podere, lotto, campagna

appezzamento, area, campo, fondo, luogo, posto suolo, superficie, spazio, terra tenuta, podere, lotto, campagna ( militare ) campo di battaglia

campo di battaglia ( sport ) campo da gioco, stadio

campo da gioco, stadio (senso figurato) ambito, settore, argomento, materia, soggetto, campo, piano

Contrari

ultraterreno, soprannaturale, celeste, divino, eterno, spirituale, religioso, trascendente

cielo

Parole derivate

terrestre, pianterreno, terreneità, ultraterreno

Termini correlati

campo, terra

Proverbi e modi di dire