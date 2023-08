Quello senza spicchi con cui ci si consola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello senza spicchi con cui ci si consola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AGLIETTO

Significato/Curiosita : Quello senza spicchi con cui ci si consola

Un'epoca in cui questi supporti erano ormai divenuti obsoleti per le console da tavolo e la concorrenza utilizzava il cd-rom. il nome si riferisce ai... Alfredo aglietti (san giovanni valdarno, 16 settembre 1970) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. in carriera ha militato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

