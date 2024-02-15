Molluschi che si attaccano agli scogli nei cruciverba: la soluzione è Patelle

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Molluschi che si attaccano agli scogli' è 'Patelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATELLE

Curiosità e Significato di Patelle

Non fermarti alla soluzione! Conosci Patelle più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Patelle.

Come si scrive la soluzione Patelle

Se "Molluschi che si attaccano agli scogli" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

