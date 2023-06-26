Si posa spesso sugli scogli

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si posa spesso sugli scogli' è 'Cormorano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORMORANO

Perché la soluzione è Cormorano? Il cormorano è un uccello acquatico che si distingue per la sua abilità di immergersi sott'acqua alla ricerca di pesci, grazie alle sue piume impermeabili e al collo robusto. Questo volatile si posa spesso sugli scogli vicino alle coste o alle isole, dove si riposa e si asciuga al sole. La sua presenza è frequente nelle zone marine, dove può essere facilmente avvistato mentre si prende una pausa tra un’immersione e l’altra. La sua figura è caratteristica e riconoscibile in ambienti marini.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si posa spesso sugli scogli". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Si posa spesso sugli scogli nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cormorano

Quando la definizione "Si posa spesso sugli scogli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si posa spesso sugli scogli" conferma che la soluzione 'Cormorano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cormorano

C Como O Otranto R Roma M Milano O Otranto R Roma A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si posa spesso sugli scogli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cormorano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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