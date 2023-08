Sono afflitte da pinguedine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono afflitte da pinguedine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OBESE

Significato/Curiosita : Sono afflitte da pinguedine

Devastato dalla pinguedine, e dello stesso francesco maria, per nulla interessato alla vita matrimoniale. la speranza in una prole da questo matrimonio... Chirurgia bariatrica, è conosciuto per l'aiuto prestato a persone gravemente obese nel percorso finalizzato alla perdita di peso, anche attraverso il contributo...