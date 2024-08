La Soluzione ♚ Grasse oltre misura La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : OBESE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente OBESE

Curiosità su Grasse oltre misura: Younan Nowzaradan (in persiano ; Teheran, 11 ottobre 1944) è un medico iraniano naturalizzato statunitense, specializzato in chirurgia vascolare e chirurgia bariatrica. È conosciuto per l'aiuto prestato a persone gravemente obese nel percorso finalizzato alla perdita di peso, anche attraverso il contributo messo a disposizione dei pazienti partecipando al docu-reality Vite al limite.

