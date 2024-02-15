Fondi che si coltivano

SOLUZIONE: PODERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fondi che si coltivano" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fondi che si coltivano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Poderi? I pederi sono terreni dedicati alla coltivazione agricola, spesso appartenenti a privati o comunità locali. Questi appezzamenti vengono curati con attenzione per garantire raccolti abbondanti e di qualità. La loro gestione richiede conoscenze specifiche e un impegno costante, poiché rappresentano una risorsa fondamentale per il sostentamento e l'economia di molte regioni. La cura di queste terre permette di mantenere viva la tradizione agricola e di assicurare il cibo per le generazioni future.

La definizione "Fondi che si coltivano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fondi che si coltivano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Poderi:

P Padova O Otranto D Domodossola E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fondi che si coltivano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

