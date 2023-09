Vi si coltivano fiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si coltivano fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AIUOLE

Significato/Curiosita : Vi si coltivano fiori

Posizioni in pieno sole o mezz'ombra, nelle zone a clima invernale rigido, si coltivano al riparo di un muretto esposto a sud, e provvedendo a ricoprire il terreno... L'aiuola è un brano musicale di gianluca grignani, estratto come terzo singolo dell'album uguali e diversi del 2002. l'aiuola è stato scritto ed arrangiato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

