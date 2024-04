La Soluzione ♚ Proprietà campestri La definizione e la soluzione di 6 lettere: Proprietà campestri. PODERI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Proprieta campestri: Il podere (in latino praedium) è l'unità fondiaria elementare di una società rurale, che comprende tutte le strutture necessarie per l'insediamento e la realizzazione di un reddito sufficiente a garantire il sostentamento di una famiglia contadina. Il termine "podere" ha significato l'estensione coltivabile proporzionata al potere (potenzialità) di lavoro della famiglia contadina insediata sul fondo. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il podere (in latino praedium) è l'unità fondiaria elementare di una società rurale, che comprende tutte le strutture necessarie per l'insediamento e la realizzazione di un reddito sufficiente a garantire il sostentamento di una famiglia contadina. Il termine "podere" ha significato l'estensione coltivabile proporzionata al potere (potenzialità) di lavoro della famiglia contadina insediata sul fondo. poderi m pl plurale di podere Sillabazione po | dé | ri Etimologia / Derivazione vedi podere Sinonimi fondi, appezzamenti, tenute, campi, possedimenti, terreni, colonie Altre Definizioni con poderi; proprietà; campestri; Fondi che si coltivano; Le proprietà misurate in ettari; Cessioni di proprietà; Lo erano certe proprietà nobiliari; Cerca altre soluzioni cruciverba

