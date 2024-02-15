Coon razza di gatti USA

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Coon razza di gatti USA' è 'Maine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Coon razza di gatti USA" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Coon razza di gatti USA". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Maine? Il Maine è una razza di gatti originaria degli Stati Uniti, apprezzata per il suo carattere gentile e il pelo lungo e folto. Conosciuto anche come Maine Coon, si distingue per la sua grande statura e l'adattabilità a diverse condizioni climatiche. È un animale molto socievole e affettuoso, ideale come compagno domestico. La sua presenza affascina gli amanti dei felini per la sua personalità equilibrata e il suo aspetto imponente.

Per risolvere la definizione "Coon razza di gatti USA", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Coon razza di gatti USA" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Maine:

M Milano A Ancona I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Coon razza di gatti USA" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

