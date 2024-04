La Soluzione ♚ La morbosa paura dei gatti La definizione e la soluzione di 11 lettere: La morbosa paura dei gatti. AILUROFOBIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La morbosa paura dei gatti: L'ailurofobia o elurofobia è la paura irrazionale e persistente dei gatti. La persona che manifesta questa fobia ha paura della vicinanza di questi animali, anche se ci si trova di fronte a esemplari inoffensivi o amichevoli. È una fobia abbastanza comune; spesso, chi ne soffre, associa inconsciamente il gatto al soprannaturale (infatti a volte questa si limita ai gatti neri, che nel Medioevo erano associati alle streghe e al demonio). Questa fobia può essere causata anche da un'esperienza spiacevole con i gatti durante la prima infanzia: il bambino, infatti, vista la tenera età, una volta graffiato da un gatto, può esserne toccato ... Sostantivo Significato e Curiosità su: L'ailurofobia o elurofobia è la paura irrazionale e persistente dei gatti. La persona che manifesta questa fobia ha paura della vicinanza di questi animali, anche se ci si trova di fronte a esemplari inoffensivi o amichevoli. È una fobia abbastanza comune; spesso, chi ne soffre, associa inconsciamente il gatto al soprannaturale (infatti a volte questa si limita ai gatti neri, che nel Medioevo erano associati alle streghe e al demonio). Questa fobia può essere causata anche da un'esperienza spiacevole con i gatti durante la prima infanzia: il bambino, infatti, vista la tenera età, una volta graffiato da un gatto, può esserne toccato ... ailurofobia f sing (pl.: ailurofobie) paura dei gatti Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Riferimenti mancanti. Se vuoi, aggiungili tu. Altre Definizioni con ailurofobia; morbosa; paura; gatti; Fissazione morbosa; Abitudine morbosa; Li fa sbarrare la paura; Dritte per la paura; Fa temere i gatti neri; Le gemelle dei gatti; Cerca altre soluzioni cruciverba

AILUROFOBIA

