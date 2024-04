La Soluzione ♚ Fa temere i gatti neri La definizione e la soluzione di 13 lettere: Fa temere i gatti neri. SUPERSTIZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fa temere i gatti neri: La superstizione consiste nell'attribuire fenomeni spiegabili razionalmente a cause soprannaturali. Si tratta di una credenza che può influire sul pensiero e sulla condotta di vita delle persone che la fanno propria. Generalmente si concreta nel convincimento che gli eventi futuri possano essere influenzati da particolari comportamenti senza che si possa dimostrare o anche solo ragionevolmente desumere una relazione causale. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: La superstizione consiste nell'attribuire fenomeni spiegabili razionalmente a cause soprannaturali. Si tratta di una credenza che può influire sul pensiero e sulla condotta di vita delle persone che la fanno propria. Generalmente si concreta nel convincimento che gli eventi futuri possano essere influenzati da particolari comportamenti senza che si possa dimostrare o anche solo ragionevolmente desumere una relazione causale. superstizione ( approfondimento) f sing (pl.: superstizioni) credere vanamente nell'intervento di cose soprannaturali negli avvenimenti naturali al di là di fatti miracolosi, la superstizione è spesso priva degli strumenti logici, pur anche metafisici, delle scienze

i celebri ciarlatani approfittavano delle superstizioni radicate nelle menti insulse dei malcapitati titolo di un'opera (1797) di V. Monti fiducia irragionevole e priva di razionalità, scaturita dall'ignoranza e dalla suggestione molte superstizioni paiono voler imitare fatti realmente miracolosi

la norma stabilisce regole di comportamento onde evitare danni mentre per superstizione qualcuno arriva per esempio a credere che un bicchiere possa frantumarsi senza alcun motivo pratica di riti propiziatori, esorcizzanti e malefici Sillabazione su | per | sti | zió | ne Pronuncia IPA: /supersti'tsjone/ Etimologia / Derivazione dal latino superstitio: in origine usata in riferimento a quelle persone che si rivolgevano alle divinità con preghiere e sacrifici perché i loro cari fossero risparmiati e tornassero superstiti, cioè vivi, dalla guerra Citazione Sinonimi credenza popolare, scaramanzia, pregiudizio, tabù

(per estensione) sfiga Contrari religione

legge

logica

equilibrio, consapevolezza, coscienza Parole derivate superstizioso Termini correlati pregiudizio

( per estensione ) indecisione, insicurezza

Lae verificata di 13 lettere per risolvere 'Fa temere i gatti neri' è.