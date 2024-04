La Soluzione ♚ Salute salubrità La definizione e la soluzione di 6 lettere: Salute salubrità. SANITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Salute salubrita: Istituzioni omonime di altri paesi, vedi ministero della salute (disambigua). il ministero della salute è un dicastero del governo italiano. ha compiti in materia... Il Rione Sanità è uno dei rioni di Napoli, facente parte della Municipalità 3 Stella-San Carlo all’Arena. Corrisponde ad un’area ubicata a nord delle mura vicereali di Napoli e precisamente a nord del Borgo dei Vergini fino alle falde della collina di Capodimonte. Precisamente inizia da piazza Vergini e comprende la zona di via Sanità, Piazza Sanità, fino alla zona dell'Ospedale San Gennaro detto dei Poveri. Altre Definizioni con sanità; salute; salubrità; Il Corpo dei medici militari; Il Corpo dei medici; Pericolosa per la salute; Ridare la salute; Dannosi per la salute; Privo di salubrità; Privi di salubrità;

SANITÀ

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Salute salubrità' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.