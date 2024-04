La Soluzione ♚ Ridare la salute La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ridare la salute. SANARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ridare la salute: Il condono edilizio, √® una particolare tipo di condono, che permette di sanare le opere edilizie in contrasto con le norme urbanistiche e di conseguenza di eliminare i possibili provvedimenti sanzionatori. Con il condono edilizio √® possibile sanare fenomeni di abusivismo compiuti nell'ambito delle regole di costruzione, di ampliamento o di modifiche di natura edilizia. La durata temporale del condono √® limitata nel tempo, ossia sottoposta a un termine iniziale e un termine finale entro il quale aderire su base non obbligatoria. Italiano Verbo Transitivo Significato e Curiosit√† su: Il condono edilizio, √® una particolare tipo di condono, che permette di sanare le opere edilizie in contrasto con le norme urbanistiche e di conseguenza di eliminare i possibili provvedimenti sanzionatori. Con il condono edilizio √® possibile sanare fenomeni di abusivismo compiuti nell'ambito delle regole di costruzione, di ampliamento o di modifiche di natura edilizia. La durata temporale del condono √® limitata nel tempo, ossia sottoposta a un termine iniziale e un termine finale entro il quale aderire su base non obbligatoria. sanare ¬†(vai alla coniugazione) far diventare sano Sillabazione sa | n√† | re Pronuncia IPA: /sa'nare/ Etimologia / Derivazione dal latino sanare che deriva da sanus cio√® "sano" Sinonimi guarire, curare, risanare, ristabilire, medicare, cicatrizzare

( senso figurato ) (una situazione difficile) rimediare, riparare, recuperare, aggiustare, accomodare, sistemare, correggere, migliorare, appianare, risolvere, comporre, emendare

rimediare, riparare, recuperare, aggiustare, accomodare, sistemare, correggere, migliorare, appianare, risolvere, comporre, emendare (un terreno, una zona) bonificare, prosciugare Contrari fare ammalare, colpire, ferire

( senso figurato ) (una situazione difficile) peggiorare, rovinare, sciupare

peggiorare, rovinare, sciupare (un terreno, una zona) impaludare

