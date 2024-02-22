Privo di salubrità

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Privo di salubrità' è 'Malsano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALSANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Privo di salubrità" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Privo di salubrità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Malsano? La parola MALSANO si riferisce a qualcosa che manca di salubrità, indicando uno stato di cattiva qualità o di pericolo per la salute. Questo termine viene usato per descrivere ambienti, alimenti o situazioni che presentano rischi sanitari a causa di elementi nocivi o condizioni non idonee. Quando un luogo o un prodotto è considerato malsano, significa che può causare problemi di salute o disturbare il benessere delle persone coinvolte. La sua natura evidenzia la necessità di intervenire per migliorare la situazione.

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Privo di salubrità nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Malsano

Per risolvere la definizione "Privo di salubrità", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Privo di salubrità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Malsano:

M Milano A Ancona L Livorno S Savona A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Privo di salubrità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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