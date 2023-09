La più alta cima dell Austria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La più alta cima dell Austria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : GROSSGLOCKNER

Significato/Curiosita : La piu alta cima dell austria

la cima sud e poi tornato indietro (scomparso tra l'hillary step e la cima sud durante la discesa) stuart hutchison (34), canada - cardiologo, il più... Il großglockner (['gosglkn]i) è una montagna delle alpi centro-orientali (alpi dei tauri occidentali), la più elevata dell'austria con i suoi 3.798... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La più alta cima dell Austria : alta; cima; austria; La esalta no certi additivi alimentari; Ornano gli alta ri ortodossi; L urlo lanciato dall alta moda; Aiuta un salta tore; Esalta zione religiosa o politica; Superò in bravura il maestro cima bue; Dolcetto rotondo con la cima a calotta semisferica; Non ha decima li; In cima alla montagna; Chioma senza cima ; Pittoresca regione austria ca; Gustav compositore austria co; La regione dell austria con Graz; La regione dell austria con capoluogo Graz; Comune al confine con l austria di un noto passo;

Cerca altre Definizioni