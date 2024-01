La definizione e la soluzione di: Forma la strada ferrata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il binario ferroviario è l'infrastruttura alla base di una linea ferroviaria o tranviaria; è una struttura composta da due guide o rotaie su cui transitano treni o tram; le rotaie sono profilati metallici in acciaio montati su una struttura in legno o cemento armato detta traversa per mezzo di sistemi di fissaggio (questo sistema nel suo insieme viene detto armamento); l'armamento poggia sulla massicciata o ballast che funge da fondazione ed è costituito da uno strato di materiali come ghiaia o pietrisco e ha la funzione di sorreggere l'armamento impedendone il movimento garantendo una certa elasticità alla struttura.

Italiano

Aggettivo

binario

formato da due numeri, membri o principi (matematica) di particolare sistema di numerazione che permette di rappresentare ogni numero relativo usando solo le due cifre 1 e 0, secondo lo stesso principio che si trova alla base della numerazione decimale ordinaria (elettronica) (informatica) qualifica di dispositivi in grado di eseguire operazioni aritmetiche e logiche in base 2, formato da un certo numero di elementi detti anch'essi binari, in quanto assumono due soli stati, per esempio di apertura e chiusura in un interruttore (fisica) (chimica) di composto chimico formato solo da due specie

Sostantivo

binario ( approfondimento) m sing (pl.: binari)

traccia nella stazione per fermare i treni passeggeri coppia di rotaie di ferro su cui si muovono treni e tram

Sillabazione

bi | nà | rio

Pronuncia

IPA: /bi'narjo/

Etimologia / Derivazione

dal tardo latino binarius che deriva da bini "due per volta"

Parole derivate

binario doppio, binario unico, binario morto, sistema binario

Proverbi e modi di dire