Sport a cavallo

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sport a cavallo' è 'Polo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLO

Perché la soluzione è Polo? Il polo è uno sport a cavallo che si gioca su un campo di grandi dimensioni, coinvolgendo due squadre di giocatori armati di mazze lunghe. L'obiettivo è segnare punti facendo passare una palla attraverso le porte avversarie, utilizzando la mazza mentre si cavalca un cavallo addestrato. Questo sport richiede abilità equestri, coordinazione e strategia, combinando la passione per i cavalli con l'agonismo. La sua popolarità si diffonde in molte parti del mondo, mantenendo un fascino particolare tra gli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sport a cavallo". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Sport a cavallo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Polo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sport a cavallo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sport a cavallo" conferma che la soluzione 'Polo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Polo

P Padova O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sport a cavallo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Polo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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