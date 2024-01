La definizione e la soluzione di: Uno sport a cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Marco Polo (Venezia, 1254 – Venezia, 9 gennaio 1324) è stato un viaggiatore, scrittore, ambasciatore e mercante italiano, cittadino della Repubblica di Venezia.

La relazione dei suoi viaggi in Estremo Oriente è raccolta nell'opera letteraria Il Milione, una vera e propria enciclopedia geografica che riunisce le conoscenze essenziali sull'Asia in Europa alla fine del XIII secolo.

Membro del patriziato veneziano, viaggiò con il padre Niccolò e lo zio paterno Matteo attraverso l'Asia lungo la Via della seta fino alla Cina, allora Catai, dal 1271 al 1295. Consigliere e ambasciatore alla corte del Gran Khan Kubilai, tornò a Venezia nel 1295 con una discreta fortuna che investì nell'impresa commerciale di famiglia. Prigioniero dei genovesi dal 1296 al 1299, dettò le memorie dei suoi viaggi a Rustichello da Pisa, forse suo compagno di cella, che le scrisse in lingua franco-veneta con il titolo Divisiment dou monde. Ormai ricco e famoso, sposò la patrizia Donata Badoer, dalla quale ebbe tre figlie: Fantina, Belella e Moreta. Una quarta figlia, Agnese, nacque illegittima da Polo prima del suo matrimonio con Donata. Morì nel 1324 e venne sepolto nella chiesa di San Lorenzo a Venezia.

Seppur non sia stato il primo europeo a raggiungere la Cina, fu il primo a redigere un dettagliato resoconto del viaggio, Il Milione, che fu ispirazione per generazioni di viaggiatori europei, come Cristoforo Colombo, e fornì spunti e materiali alla cartografia occidentale, in primis al mappamondo di Fra Mauro.

Italiano

Sostantivo

polo ( approfondimento) m sing (pl.: poli)

(astronomia) (geografia) punto d'incontro tra la superficie della Terra ed il suo asse di rotazione il polo sud si trova in Antartide (antonomasia) polo nord (per estensione) le regioni attigue ai due poli (sport) sport a cui partecipano due squadre, composte da quattro fantini, che tentano di spedire nella porta avversa una palla dura di legno o di gomma dura battendola con una mazza (abbigliamento) maglia con colletto e bottoni la polo è un indumento (fisica) regione con un flusso magnetico uscente oppure entrante (elettrotecnica) (elettronica) (tecnologia) (ingegneria) ciascuno dei morsetti di un componente elettrico (economia) perno territoriale o settoriale su cui si fa assegnamento per stimolare e mantenere lo sviluppo dell’economia di un paese

Sillabazione

pò | lo

Pronuncia

IPA: /'plo/

Etimologia / Derivazione

dal latino polus,dal greco p, ossia asse, perno, affine a pµa ovvero "muoversi, girare"

Sinonimi

antartide, artide, regione artica, regione antartica, regione polare

( senso figurato ) capo, estremità, vertice

capo, estremità, vertice ( senso figurato ) cardine, centro, concentramento, fulcro, guida, raggruppamento

cardine, centro, concentramento, fulcro, guida, raggruppamento maglietta

( senso figurato ) (specialmente in politica) alleanza, coalizione

alleanza, coalizione (di attività omogenee) punto focale, fondamento, antitesi, centro di attrazione, modello, cuore,

punto focale, fondamento, antitesi, centro di attrazione, modello, cuore, (di terremoto) epicentro

estremo

(industriale, commerciale, finanziario, mediatico) centro, epicentro

Parole derivate

quadripolo, quadrupolare

Proverbi e modi di dire