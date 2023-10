Il casato del duca Borso - Cruciverba

Riferì ad'este che nel 1452 ricevette la nomina adi modena e reggio dall'imperatore federico iii d'asburgo e nel 1471 divenne primodi ferrara...

Gli Este sono una famiglia nobile, di origine italiana, una delle dinastie europee più longeve che ha governato alcuni territori in Italia e in Germania. I primi rappresentanti della casata si possono individuare nei discendenti degli Obertenghi, mentre il ramo cadetto finale di derivazione è casa d'Austria-Este. Quest'ultima, estintasi per linea di sangue nel 1875 con la morte del Duca Francesco V d'Austria-Este, è giunta ai giorni nostri per eredità e nuova creazione dinastica.