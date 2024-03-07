Ha quasi tre milioni di abitanti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha quasi tre milioni di abitanti' è 'Roma'.

SOLUZIONE: ROMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha quasi tre milioni di abitanti" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha quasi tre milioni di abitanti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Roma? Roma, capitale d'Italia, è una città ricca di storia e cultura, che conta circa tre milioni di abitanti. È un importante centro politico, economico e turistico, famosa per i suoi monumenti e musei. La sua popolazione numerosa riflette la grandezza e la vitalità di questa metropoli. Roma rappresenta un crocevia di civiltà e tradizioni, un luogo che affascina chiunque la visiti.

Per risolvere la definizione "Ha quasi tre milioni di abitanti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha quasi tre milioni di abitanti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Roma:

R Roma O Otranto M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha quasi tre milioni di abitanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

