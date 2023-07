La roccia che i Musulmani venerano alla Mecca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La roccia che i Musulmani venerano alla Mecca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PIETRA NERA

Significato/Curiosita : La roccia che i musulmani venerano alla mecca

Culturali. in marocco esistono forme sincretiche di culti giudeo-musulmani che venerano santi indifferentemente provenienti dall'una e dall'altra tradizione... La pietra nera (in arabo: , al-ajar al-aswad) è una roccia nera incastonata a circa 1,10 m d'altezza nell'angolo orientale della kaba della... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

