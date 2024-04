La Soluzione ♚ Gli Asiatici di Chongqing La definizione e la soluzione di 6 lettere: Gli Asiatici di Chongqing. CINESI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Gli asiatici di chongqing: I cinesi sono i vari individui o gruppi etnici associati alla Cina, di solito attraverso ascendenza, etnia, nazionalità, cittadinanza o altra affiliazione.I cinesi Han sono il più grande gruppo etnico in Cina, che comprende circa il 92% della sua popolazione continentale. Cinesi Han formano anche circa il 95%, 92%, 89% e 74% della popolazione rispettivamente di Taiwan, Hong Kong, Macao e Singapore.Sono anche il più grande gruppo etnico del mondo, che comprende circa il 18% della popolazione mondiale. Al di fuori della Cina, i termini "cinese Han" e "cinese" sono spesso confusi poiché quelli che vengono identificati e registrati come cinesi ... Altre Definizioni con cinesi; asiatici; chongqing; Gli Svizzeri di Bellinzona; Tokyo : Giapponesi = Pechino : x; Lo venerano milioni di Asiatici; Gli Asiatici di Ulan Bator; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Gli Asiatici di Chongqing

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Gli Asiatici di Chongqing' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.