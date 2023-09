Tecnica pittorica simile all acquerello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tecnica pittorica simile all acquerello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TEMPERA

Significato/Curiosita : Tecnica pittorica simile all acquerello

(mg, cu)al(so4)2cl• 14h2o. l'allume di rocca è utile nella tecnica pittorica dell'acquerello per imbibire la carta prima di lavorare con i colori, la superficie... Vince tempera, all'anagrafe vincenzo tempera (milano, 18 settembre 1946), è un tastierista, arrangiatore, compositore e direttore d'orchestra italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Tecnica pittorica simile all acquerello : tecnica; pittorica; simile; acquerello; Una tecnica per il pittore; tecnica pittorica; Una tecnica scultorea; Antica tecnica cinese di massaggio con i polpastrelli; La tecnica jazzistica di suonare con la voce; Tecnica pittorica ; Opera pittorica formata da diversi pannelli; La corrente pittorica delle Fiandre del 1400; Una diffusa tecnica pittorica ; Corrente pittorica inventata da Gustave Courbet; È simile alla salamandra; Dalla forma simile a quella di un ellissoide; È simile al flauto ma più piccolo; È simile a una rosa; Facsimile ; Sinonimo di acquerello ; Dipinti simili all acquerello ;

