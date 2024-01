La definizione e la soluzione di: Pulita senza tara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Netta Barzilai, nota semplicemente come Netta (in ebraico ; Hod HaSharon, 22 gennaio 1993), è una cantante israeliana.

Ha vinto l'Eurovision Song Contest 2018 per Israele con il brano Toy, portando allo Stato la sua quarta vittoria.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

netta f pl

fmminile singolare di netto

Sillabazione

nét | ta

Etimologia / Derivazione

vedi netto

Sinonimi

nitida, pulita, limpida, tersa, chiara

libera, scevra, monda, sgombra

integra, schietta, pura, senza macchia

esatta, precisa

decisa, determinata

senza tara, detratti i gravami

Contrari