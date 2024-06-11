Gustoso tipo di mela

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gustoso tipo di mela' è 'Renetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RENETTA

Perché la soluzione è Renetta? La renetta è una varietà di mela apprezzata per il suo sapore intenso e aromatico, che la rende particolarmente gustosa. Questa mela si distingue per la sua polpa croccante e il gusto equilibrato tra dolce e acidulo, che la rende ideale sia da mangiare fresca sia per la preparazione di dolci e sidro. La sua pelle di colore rosso intenso con sfumature gialle la rende anche visivamente attraente. La renetta è una delle varietà più amate tra gli appassionati di frutta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gustoso tipo di mela". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Gustoso tipo di mela nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Renetta

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gustoso tipo di mela" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gustoso tipo di mela" conferma che la soluzione 'Renetta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Renetta

R Roma E Empoli N Napoli E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gustoso tipo di mela" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Renetta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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