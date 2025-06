La del Verzee opera in dialetto milanese di Carlo Porta nei cruciverba: la soluzione è Ninetta

Home / Soluzioni Cruciverba / La del Verzee opera in dialetto milanese di Carlo Porta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La del Verzee opera in dialetto milanese di Carlo Porta' è 'Ninetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NINETTA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Ninetta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Ninetta.

Perché la soluzione è Ninetta? Ninetta è un nome femminile tipico della tradizione milanese, spesso legato a personaggi della cultura popolare o letteraria. Nella poesia di Carlo Porta, rappresenta una giovane donna del quartiere Verzee, simbolo della vita quotidiana e delle sue sfumature. Un nome che richiama l'umanità e la vitalità della Milano dell’Ottocento, ricca di storie e tradizioni locali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un diminutivo d un diminutivo di GiovannaQuella del Verzee è di Carlo PortaIl dialetto di Carlo PortaFamosa opera di Carlo Levi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "La del Verzee opera in dialetto milanese di Carlo Porta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

I Imola

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

E A S N T N A R D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SANTANDER" SANTANDER

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.