La definizione e la soluzione di: La procedura di accesso a un sistema informatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Forma di autenticazione. gestione utenti e relativi permessi; mandatory access control (mac), tipologia di controllo di accesso a un sistema informatico. firewall:...

Il login o log in, in italiano accesso, è il processo con cui un utente viene identificato e entra in un sistema informatico o in un'applicazione.

Il termine log in significa letteralmente "entrata nel log", ovvero il registro, di un determinato sistema informativo. Per accedere in un sistema sono tipicamente necessari un nome utente o un indirizzo di posta elettronica e una password. Più raramente si utilizzano codici QR oppure numeri di telefono Costituisce uno dei fondamenti della sicurezza informatica e della riservatezza nelle applicazioni informatiche

L'inserimento dei dati di un nuovo utente all'interno del sistema è invece nota come registrazione o signup. La procedura opposta al login, ovvero la disconnessione dal sistema o l'applicazione, è detta logout.

Italiano

Sostantivo

login ( approfondimento) m inv

(forestierismo) , (neologismo) (informatica) l'accesso a un sistema che consiste nell'inserimento di un codice di identificazione e di una password

Sillabazione

lo | gin

Pronuncia

IPA: /lo'gin/

Etimologia / Derivazione

prestito diretto dall'inglese login, termine formato da (to) log cioè "registrare sul giornale di bordo (di una nave)" e da in ossia "dentro"; significa quindi "iscriversi su un registro"

Termini correlati

password, account, username

Varianti