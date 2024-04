La definizione e la soluzione di 3 lettere: Il sistema di addebito bancario sostituito dal SEPA. RID Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Locuzione verbale

Transitivo

Significato e Curiosità su

get rid of (vai alla coniugazione) ( 3ª persona sing. presente gets rid of, participio presente getting rid of, passato semplice got rid of, participio passato got rid of o gotten rid of)

sbarazzarsi di, liberarsi di, eliminare your old car is a wreck, you should get rid of it - la tua vecchia automobile è un rottame, te ne dovresti sbarazzare

- la tua vecchia automobile è un rottame, te ne dovresti sbarazzare I want to get rid of your influence over my life! - voglio liberarmi della tua influenza sulla mia vita!

Pronuncia

IPA: /gt 'd v/

Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

si veda get, rid e of

Sinonimi

to dispose (of), to dismiss, to drop, to lose, to shed