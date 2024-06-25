I custodi delle auto in sosta

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'I custodi delle auto in sosta' è 'Posteggiatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POSTEGGIATORI

Perché la soluzione è Posteggiatori? I posteggiatori sono figure che si occupano di gestire i parcheggi, assicurando che le auto siano correttamente posizionate e rispettino le regole stabilite. La loro presenza facilita la circolazione e contribuisce a mantenere l'ordine nelle aree di sosta, spesso intervenendo per assegnare o controllare i posti auto. Sono riconoscibili generalmente da divise o distintivi e svolgono un ruolo importante nel mantenere efficiente il sistema di parcheggio. La loro attività è essenziale in molte zone ad alta densità di traffico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I custodi delle auto in sosta". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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I custodi delle auto in sosta nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Posteggiatori

Se la definizione "I custodi delle auto in sosta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I custodi delle auto in sosta" conferma che la soluzione 'Posteggiatori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Posteggiatori

P Padova O Otranto S Savona T Torino E Empoli G Genova G Genova I Imola A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I custodi delle auto in sosta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Posteggiatori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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