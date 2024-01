La definizione e la soluzione di: I pianali dei camion. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Permesso il trasporto dei camion su pianali. ciò ha avuto un risultato molto popolare, trasportando circa 110.000 camion e portando dei guadagni alla società...

La Battaglia dei cassoni dei carri (Wagon Box Fight) si svolse il 2 agosto 1867, nell’ambito di quella che gli storici chiamano la Guerra di Nuvola Rossa (1866-1868) combattuta per il controllo del territorio del Powder River. Un gruppo di 32 uomini, tra militari e civili, venne attaccato nei pressi di Fort Phil Kearny, in quello che allora era il Territorio del Wyoming, da diverse centinaia di guerrieri Oglala Lakota. Sebbene in inferiorità numerica, i soldati che erano dotati di nuovi fucili a retrocarica riuscirono a resistere all’attacco degli indiani fino all'arrivo dei rinforzi dal forte. Dopo la Battaglia di Fetterman, fu questo il secondo ed ultimo scontro di grande rilievo nella guerra combattuta dagli Oglala per difendere il loro territorio dalla penetrazione dei bianchi.

Italiano

Sostantivo

cassone ( approfondimento) m sing (pl.: cassoni)

accrescitivo di cassa pezzo d'arredamento in voga nel Medioevo e nel Rinascimento, simile alla cassapanca (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) nei veicoli adibiti al trasporto di merci, parte della carrozzeria destinata a contenere il carico

Sillabazione

cas | só | ne

Pronuncia

IPA: /kas'sone/

Etimologia / Derivazione

deriva da cassa