Recipienti per imballaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipienti per imballaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CASSONI

Significato/Curiosita : Recipienti per imballaggi

Spina, ossia senza imballaggi. alcuni artisti riutilizzano gli imballaggi per creare opere d'arte. altre persone li riutilizzano per altri scopi rispetto... La battaglia dei cassoni dei carri (wagon box fight) si svolse il 2 agosto 1867, nell’ambito di quella che gli storici chiamano la guerra di nuvola rossa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Recipienti per imballaggi : recipienti; imballaggi; recipienti per la pioggia; recipienti pieni di carburante; Comuni recipienti ; recipienti per fiori; Applicato al collo di recipienti evita le colature; Uno stabilimento che produce imballaggi ; Nome del noto imballaggi o scoppiettante ing; Involucri imballaggi ; Materiale per imballaggi ; I pesi degli imballaggi ;

