La definizione e la soluzione di: Jannik forte tennista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: jannik sinner (san candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano. talento precoce, è annoverato tra i più forti tennisti italiani di sempre. nell'ottobre...

Jannik Sinner (San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

Talento precoce, è annoverato tra i più forti tennisti italiani di sempre. Nell'ottobre 2023 ha raggiunto la quarta posizione nel ranking ATP, la migliore, a pari merito con Adriano Panatta, raggiunta da un tennista italiano dall'introduzione, nel 1973, del sistema di calcolo computerizzato. Con 10 tornei ATP, è il più vittorioso tennista italiano, sempre insieme a Panatta; il suo palmarès vanta un titolo Masters 1000, tre ATP 500, sei ATP 250 e una Coppa Davis.

Nel novembre 2023 ha contribuito in maniera determinante, sia in singolare sia in doppio, alla vittoria della seconda Coppa Davis da parte della nazionale italiana, 47 anni dopo la prima, conquistata dai "Quattro Moschettieri".

Unico tennista italiano finalista alle ATP Finals, nelle prove del Grande Slam è stato semifinalista a Wimbledon e agli Australian Open. Insieme a Matteo Berrettini, è inoltre l'unico atleta azzurro ad aver disputato almeno i quarti di finale in tutti i Major.

Inglese

Sostantivo

sinner

peccatore

Sillabazione

sin | ner

Pronuncia

(UK) IPA: /'sn/

IPA: (US) IPA: /'snr/ Ascolta la pronuncia :