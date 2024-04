La Soluzione ♚ Un piatto forte dei Napoletani La definizione e la soluzione di 10 lettere: Un piatto forte dei Napoletani. MACCHERONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un piatto forte dei napoletani: Con la parola maccheroni, nell'uso internazionale si indica genericamente la pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua, ed è sinonimo di "pastasciutta", il tipico piatto italiano. Nell'uso italiano, il termine non è generico, ma indica determinati formati di pasta, diversi però a seconda delle regioni italiane; può quindi riferirsi a pasta corta o lunga, di semola di grano duro o all'uovo; spesso indica la pasta lunga a sezione rotonda e spesso bucata, di diametro più grande di quello dei bucatini e più piccolo di quello delle zite. Sostantivo Significato e Curiosità su: Con la parola maccheroni, nell'uso internazionale si indica genericamente la pasta alimentare ottenuta mescolando semola di grano duro e acqua, ed è sinonimo di "pastasciutta", il tipico piatto italiano. Nell'uso italiano, il termine non è generico, ma indica determinati formati di pasta, diversi però a seconda delle regioni italiane; può quindi riferirsi a pasta corta o lunga, di semola di grano duro o all'uovo; spesso indica la pasta lunga a sezione rotonda e spesso bucata, di diametro più grande di quello dei bucatini e più piccolo di quello delle zite. maccherone m sing (pl.: maccheroni) (gastronomia) (specialmente al plurale) tipo di pasta con forma diversa a seconda della regione Sillabazione mac | che | ró | ne Pronuncia IPA: /makke'rone/ Etimologia / Derivazione probabilmente dal greco µa ossia "beato" appellativo che si attribuisce ai defunti: anticamente era così denominato il cibo che si mangiava nei pranzi in onore del morto Sinonimi pasta

( senso figurato ) sciocco, babbeo

sciocco, babbeo (familiare) semplicione Parole derivate maccheronata, maccheronesco, maccheronea, naccheroneggiare, maccheronico, maccheroncino Proverbi e modi di dire come il cacio sui maccheroni: al momento opportuno Altre Definizioni con maccheroni; piatto; forte; napoletani; Come il cacio sui; Il piatto forte dei napoletani; Piatto di riso pesce e pollo; Avanzato sul piatto; Forte rumore improvviso; Una forte salsa rossa; La zia dei Napoletani; Cerca altre soluzioni cruciverba

MACCHERONI

