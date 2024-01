La Soluzione ♚ Filosofo stoico noto per le massime morali

La definizione e la soluzione di: Filosofo stoico noto per le massime morali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Filosofo stoico noto per le massime morali: Un praticante era conosciuto come filosofo. dai tempi del filosofo greco antico aristotele al xix secolo, la filosofia naturale comprendeva astronomia,... Curiosità su: Un praticante era conosciuto come filosofo. dai tempi del filosofo greco antico aristotele al xix secolo, la filosofia naturale comprendeva astronomia,... Epittèto (o Epìtteto; in greco antico: ptt, Epíktetos, "colui che è stato acquistato", in latino: Epictetus; Ierapoli, 50 – Nicopoli d'Epiro, 130) è stato un filosofo greco, esponente dello stoicismo di epoca romana. Italiano Sostantivo difficoltà  ( citazioni) f inv. ostacolo di varia natura che si incontra nella esecuzione di una azione (per estensione) (senso figurato) fatica al limite, talvolta con sofferenza, o qualcosa che necessita forza molti bambini riscontrano alcune difficoltà nell'impegno per andare a scuola (per estensione) (senso figurato) dubbio, dilemma circostanze esistenziali di sofferenza o pena aiutarsi per le piccole cose così come nelle difficoltà Sillabazione dif | fi | col | tà Pronuncia IPA: /diffikol'ta/ Etimologia / Derivazione dal latino difficultas derivazione di difficilis cioè "difficile" Citazione Sinonimi complessità , problematicità , oscurità , astrusitÃ

( per estensione ) contrarietà , impedimento, complicazione, inconveniente, problema, ostacolo

contrarietà , impedimento, complicazione, inconveniente, problema, ostacolo fatica, sforzo, stento, laboriositÃ

ristrettezza, indigenza, penuria, angustia

obiezione, contestazione, opposizione

( di un problema, di un lavoro ecc. ) incomprensibilitÃ

) incomprensibilità ( gergale ) travaglio

travaglio disagio Contrari chiarezza, comprensibilitÃ

( per estensione ) agevolazione, semplificazione, aiuto

agevolazione, semplificazione, aiuto semplicità , leggerezza

abbondanza, agiatezza

approvazione, consenso

(di un problema, di un lavoro ecc.) facilità Parole derivate difficoltoso, difficoltare Varianti difficultà Proverbi e modi di dire mettere in difficoltà : sentirsi a disagio per un breve istante

Altre risposte alla domanda Filosofo stoico noto per le massime morali: epitteto; filosofo; stoico; noto; massime; morali;