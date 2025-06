Fu il più noto rivale di Bartali nei cruciverba: la soluzione è Coppi

Home / Soluzioni Cruciverba / Fu il più noto rivale di Bartali

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fu il più noto rivale di Bartali' è 'Coppi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COPPI

Curiosità e Significato di "Coppi"

Hai risolto il cruciverba con Coppi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Coppi.

Perché la soluzione è Coppi? Coppi è il cognome di Fausto Coppi, leggendario ciclista italiano che, insieme a Gino Bartali, ha segnato un'epoca d'oro per il ciclismo. I due atleti, rivali sia in pista che nella popolarità, rappresentavano due stili e filosofie diverse, alimentando una rivalità che è diventata parte della storia sportiva italiana. Con le sue straordinarie vittorie e il suo carisma, Coppi è rimasto un simbolo di eccellenza e passione per il ciclismo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu rivale di BartaliFu rivale di AteneIl più noto deserto africano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Coppi

Non riesci a risolvere la definizione "Fu il più noto rivale di Bartali"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

P Padova

P Padova

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I P E A R E T U T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TERAPEUTI" TERAPEUTI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.