Un noto autore di massime

Sostantivo, forma flessa

sorrisi ( approfondimento) m pl

plurale di sorriso

Voce verbale

sorrisi

prima persona singolare dell'indicativo passato remoto di sorridere

Sillabazione

sor | rì | si

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) vedi sorriso

(voce verbale) vedi sorridere

Citazione

Sinonimi

risa, risolini

Contrari

preoccupazioni

