TABLET

Curiosità e Significato di Tablet

Approfondisci la parola di 6 lettere Tablet: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tablet? Un tablet è un dispositivo elettronico portatile con schermo touch, simile a un grande smartphone, usato per navigare in internet, leggere libri digitali, guardare video o lavorare in mobilità. È pratico e versatile, perfetto per chi cerca tecnologia compatta e funzionale senza rinunciare alle funzionalità di un computer. Insomma, il tablet rappresenta la sintesi tra praticità e tecnologia moderna.

Come si scrive la soluzione Tablet

La definizione "Un computer come l iPad" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

B Bologna

L Livorno

E Empoli

T Torino

