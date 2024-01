La definizione e la soluzione di: Fu capitale della Provenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Secoli di divisione della provenza. carlo di provenza (845-863) bosone i di provenza (844-887) ludovico il cieco (v.880-928) la provenza nella francia media...

Lione ( AFI : /li'one/; in francese Lyon, AFI : /lj~/; in francoprovenzale Liyon, AFI : /~/; in occitano Lion, AFI : /lju/) è una città della Francia sud-orientale, capoluogo della metropoli di Lione e della regione Alvernia-Rodano-Alpi.

È la terza città più popolosa della Francia dopo Parigi e Marsiglia, con 516 092 abitanti nel piccolo territorio comunale, ma, considerando l'area metropolitana (agglomerato urbano e suburbano metropolitano), è seconda dopo la capitale, con una popolazione di 2 323 221 abitanti. La città sorge alla confluenza del Rodano e della Saona ed è composta da un centro storico (Vieux Lyon, Fourvière, Saint Jean) e da un centro più moderno con la Place des terreaux, la Place Bellecour e la Rue de la République sulla Penisola, quartiere tra Rodano e Saona.

I suoi abitanti si chiamano lionesi (in francese Lyonnais /lj'n/). Il motto della città è Avant, Avant, Lion le melhor, in lingua lionese "Avanti, avanti, Lione la migliore".

