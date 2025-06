Vento della Provenza nei cruciverba: la soluzione è Mistral

MISTRAL

Perché la soluzione è Mistral? Il Mistral è un vento caratteristico della Provenza, nel sud della Francia, noto per la sua forza e la sua capacità di portare aria fresca e pulita. Questo vento, che soffia generalmente da nord-ovest, gioca un ruolo importante nel clima della regione, contribuendo a mantenere il cielo sereno e asciutto, e influenzando anche la viticoltura locale. La sua presenza ha ispirato poeti e artisti, diventando un simbolo della bellezza e della vitalità della Provenza.

M Milano

I Imola

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

