Un canide ma anche un approfittatore

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un canide ma anche un approfittatore' è 'Sciacallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCIACALLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un canide ma anche un approfittatore" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un canide ma anche un approfittatore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sciacallo? Lo sciacallo è un animale appartenente alla famiglia dei canidi, noto per la sua agilità e capacità di adattamento. Tuttavia, il termine assume anche un significato figurato, riferendosi a una persona che si approfitta delle difficoltà altrui senza scrupoli. Questa doppia valenza evidenzia come la stessa parola possa indicare un animale selvaggio e un individuo senza etica, capace di sfruttare ogni occasione a proprio vantaggio, spesso a discapito di altri.

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Un canide ma anche un approfittatore nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sciacallo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un canide ma anche un approfittatore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un canide ma anche un approfittatore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sciacallo:

S Savona C Como I Imola A Ancona C Como A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un canide ma anche un approfittatore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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