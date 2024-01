La definizione e la soluzione di: Ha scarpe grosse ma il cervello fino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: (dialetto bresciano) «valsabì, muntagnì, scarpe grose, cervell fì» (it) «valsabbino, montagnino, scarpe grosse, cervello fino» (anonimo) coordinate: 45°42'56.88n...

L'agricoltore (femminile, non comune, agricoltrice) è una persona che esercita un'attività nell'agricoltura, come responsabile della gestione o come lavoratore, specializzato nella coltivazione di frutta, verdura, cereali e altre piante variamente utili, in base alle caratteristiche climatiche e del terreno.

Può svolgere la propria attività come proprietario, affittuario, mezzadro o dipendente di una impresa agricola e può affiancare alla sua attività anche l'allevamento di animali da cortile o di bestiame da stalla e/o da pascolo.

Italiano

Aggettivo

contadino m sing

riferito ai contadini, alle loro abitudini o costumi, a ciò che possiedono o a ciò che li riguarda relativo al contado

Sostantivo

contadino ( approfondimento) m sing

(professione) (agricoltura) persona che vive e lavora nei campi in aperta campagna

Sillabazione

con | ta | dì | no

Pronuncia

IPA: /konta'dino/

Etimologia / Derivazione

da contado

Citazione

Sinonimi

agricoltore, coltivatore, colono, mezzadro, bracciante, fittavolo

campagnolo, agreste, campestre, rurale

casalingo, casereccio, rustico

( spregiativo ) zotico, volgare, grezzo, rozzo, ignorante, cafone, bifolco, villano, zappaterra, grossolano,

zotico, volgare, grezzo, rozzo, ignorante, cafone, bifolco, villano, zappaterra, grossolano, (di vita, civiltà) contadinesco; agricolo

contadinesco; agricolo (letterario) villereccio, georgico

Contrari

di città, urbano

( spregiativo ) raffinato, signorile

raffinato, signorile operaio , cittadino, urbano, civile, cortese, raffinato

Parole derivate

contadinesco, contadinescamente

Termini correlati

allevatore, arare, bestiame, campo, coltivare, fattore, fattoria, podere, verdure, semente, semina, seminare, terra, trattore

Alterati

(diminutivo) contadinello o(in senso culturale, mentale) contadinotto

Proverbi e modi di dire