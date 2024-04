La Soluzione ♚ Si usa per pulirsi le scarpe La definizione e la soluzione di 8 lettere: Si usa per pulirsi le scarpe. SPAZZOLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si usa per pulirsi le scarpe: Il termine spazzola (inglese brush) può riferirsi a: Spazzola – utensile Spazzole – bacchette formate da un insieme di setole utilizzate per suonare strumenti a percussione Spazzole – contatti elettrici striscianti, usati per il trasferimento di corrente a un organo in rotazione Spazzola adesiva – utensile per la pulizia dei tessuti Sostantivo Significato e Curiosità su: Il termine spazzola (inglese brush) può riferirsi a: Spazzola – utensile Spazzole – bacchette formate da un insieme di setole utilizzate per suonare strumenti a percussione Spazzole – contatti elettrici striscianti, usati per il trasferimento di corrente a un organo in rotazione Spazzola adesiva – utensile per la pulizia dei tessuti spazzola ( approfondimento) f sing (pl.: spazzole) strumento costituito da un supporto di legno o di altro materiale, sul quale sono infissi peli o fili di varia natura, che serve a pulire, togliere la polvere, lucidare, ravviare tessuti, capelli, peli, ecc. (fisica) (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) in elettrotecnica collegamento elettrico tra la parte fissa e quella in rotazione di un motore parte di gomma del tergicristallo di un'automobile che striscia sul vetro e rimuove l'acqua depositatavi (musica) bacchetta formate da un insieme di setole utilizzata per suonare strumenti a percussione Sillabazione spàz | zo | la Pronuncia IPA: /'spattsola/ Etimologia / Derivazione possibile derivazione dal latino spathula, diminutivo di spatha, antico strumento usato dai tessitori oppure derivato da spazzare, con influssi da spatola Sinonimi setola, scopetta, setolino, striglia, brusca, bruschino

(del tergicristallo) bacchetta Parole derivate spazzolare, spazzolata Alterati ( diminutivo ) spazzoletta, spazzolino: lo spazzolino da denti, strumento comunissimo, raramente si usa questo termine per dire semplicemente piccola spazzola

spazzoletta, spazzolino: lo spazzolino da denti, strumento comunissimo, raramente si usa questo termine per dire semplicemente piccola spazzola (accrescitivo) spazzolone: grossa spazzola, o anche più specificamente le spazzole dell'autolavaggio Proverbi e modi di dire che spazzola ! : si dice osservando qualcuno che ha mangiato con molto appetito, ripulendo il piatto

: si dice osservando qualcuno che ha mangiato con molto appetito, ripulendo il piatto colpi di spazzola : movimenti fatti colla spazzola , usandola per pettinare

avere, portare i capelli a spazzola : portare i capelli tagliati corti ma non troppo, in modo che siano dritti e rigidi

