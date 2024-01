La definizione e la soluzione di: Noto lido del Veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Romana di patavium (padova) alla foce del medoacus maior. in antico noto come lido bovense o di san nicolò (ma anche lido di olivolo o di rialto o semplicemente...

Jesolo (Jèxolo in veneto), pronuncia ['jzoo] oppure in dialetto locale ['dzoo]), località denominata Cavazuccherina fino al 1930, è un comune italiano di 26 809 abitanti della città metropolitana di Venezia in Veneto.