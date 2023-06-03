Il suo numero atomico è 40

Home / Soluzioni Cruciverba / Il suo numero atomico è 40

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il suo numero atomico è 40' è 'Zirconio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZIRCONIO

Perché la soluzione è Zirconio? Il zirconio è un elemento chimico caratterizzato da un numero atomico pari a 40. Questa proprietà indica che nel suo atomo ci sono 40 protoni nel nucleo, determinando la sua identità e le sue caratteristiche chimiche. Il suo simbolo nel sistema periodico è Zr e si trova principalmente in natura sotto forma di minerali come lo zircone. È noto per la sua resistenza alla corrosione e per le applicazioni in campo nucleare e odontoiatrico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il suo numero atomico è 40". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il suo numero atomico è 40 nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Zirconio

Se la definizione "Il suo numero atomico è 40" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il suo numero atomico è 40" conferma che la soluzione 'Zirconio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Zirconio

Z Zara I Imola R Roma C Como O Otranto N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il suo numero atomico è 40" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zirconio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È spesso usato al posto del diamanteElemento chimico il cui simbolo è ZrMetallo per brillanti di poco prezzoIl suo numero atomico è 79Ciascuno ha il suo numeroHa numero atomico 93Elemento dal numero atomico 85Ha numero atomico 57